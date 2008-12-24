S&P понизил рейтинг «Интерпайп Лтд»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочный кредитный рейтинг украинской группы «Интерпайп Лимитед» с «СС» до «SD» (выборочный дефолт).

Об этом сообщается в пресс-релизе Standard & Poor`s, текстом которого располагает УНИАН.

Как поясняется в пресс-релизе, кредитный рейтинг «Интерпайп Лимитед» понижен с «СС» до «SD» вследствие вынужденного предложения о выкупе облигаций, сделанного в стрессовых для эмитента условиях.

“Одновременно рейтинг выпуска долговых обязательств компании на сумму 200 млн. долл. понижен с «С» до «D», рейтинг по национальной шкале — с «uaCC» до «SD». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта остался без изменений на уровне «5», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

В S&P отмечают, что понижение рейтингов также обусловлено объявлением компании Millen Financial Ltd. (рейтинга нет) об оплате облигаций, предложенных по цене, составляющей 47% от номинальной стоимости, с расчетом сегодня. Кроме того, на данное решение повлияла имеющейся у рейтингового агентства информация о том, что некоторые облигации были предъявлены к погашению, что означает фактическое завершение оферты. Данное рейтинговое действие соответствует высказанному ранее мнению S&P.

“В ближайшее время Standard & Poor`s присвоит компании новый кредитный рейтинг и, судя по имеющейся у нас на данный момент информации, долгосрочный кредитный рейтинг вряд ли будет выше уровня «ССС+», - сообщают в рейтинговом агентстве.

Как сообщал УНИАН, при понижении кредитного рейтинга компании до уровня «СС» 16 декабря 2008 года S&P отмечало, что предложение о выкупе по цене значительно ниже номинальной стоимости связано со стрессовыми для компании условиями и, таким образом, равнозначно дефолту, учитывая, что конечными собственниками Millen являются акционеры «Интерпайпа».

Справка УНИАН. «Интерпайп Лимитед» – крупная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.

В 2007 году «Интерпайп» поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1 млн. 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.