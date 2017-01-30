В Кабмине хотят перейти к планированию гособоронзаказа на трехлетний период

Министерство экономического развития и торговли планирует с 2017 года перейти к планированию государственного оборонного заказа на три года, вместо одного.

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Об этом сегодня, 30 января, в ходе семинара в госконцерне "Укроборонпром" сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

«Нами заложены инициативы, реализация которых позволит усилить вклад государства в развитие оборонной промышленности. Это переход к планированию государственного оборонного заказа на трехлетний период», - сказал заместитель министра.

Также он добавил, что с 2017 года Минэкономразвития планирует начать техническое переоснащение производственных мощностей.

"В 2017 году на переоснащение производственных мощностей предприятий ОПК планируем выделить 785 млн грн", - сказал Бровченко.

Он также добавил, что для модернизации оборонных предприятий планируется привлекать кредиты под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уровень износа оборудования предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%.

В конце ноября прошлого года гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 млрд грн. Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев 2016 года.