Ярославский замахнулся еще на одного промгиганта Украины

Об этом он сообщил журналистам, 27 января, в Харькове, отвечая на вопрос, какие промышленные предприятия Украины интересны его инвестиционной группе, передают «Украинские новости».

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"Турбоатом". 75% там государственные. Мы в Давосе встречались с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и мажоритарным акционером "Glencore" Айваном Глайзенбергом. Это известная мировая компания. Мы договорились, что, если будет открытый конкурс, то мы будем участвовать. Совместно DCH и "Glencore", - сказал Ярославский.

Он отказался ответить на вопрос, какую сумму готов направить на приобретение акций "Турбоатома", а также не сказал, какую часть хотел бы приобрести.

"Сколько будет выставляться. Это не от меня зависит, сколько будет выставляться. Вы представляете, сколько он стоит? Не дороже ОПЗ. Если у меня сил хватило на ОПЗ, не будет ли достаточно у меня на "Турбоатом"?", - сказал бизнесмен.