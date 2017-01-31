Кабмин хочет увеличить состав набсовета "Укроборонпрома" до 10-12 человек

Кабинет министров планирует увеличить состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, до 10-12 человек.

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О этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что наличие наблюдательного совета из двух человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота". Это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили. Я считаю, что этот вопрос необходимо решить более системно. Мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных лиц, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, имеют безупречную репутацию", - сказал премьер, добавив, что изменение состава набсовета возможно в ближайшее время.

На данный момент состав набсовета «Укроборонпрома» состоит из двух человек - главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского и генерал-лейтенанта запаса Ярослава Скалько.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года из состава набсовета указом президента Украины Петра Порошенко был исключен Сергей Пашинский, входивший в его состав с марта 2014 года.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.