Предприятия "Укроборонпрома" ждет реформа по международным стандартам - СНБО

Предприятия, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром", будут реструктуризированы и должны пройти процесс корпоратизации.

Об этом в ходе конференции о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский.

"В рамках реализации реформы оборонно-промышленного сектора актуальным направлением является реструктуризация предприятий-участников "Укроборонпрома" и корпоратизация предприятий концерна по международным стандартам", - сказал Гладковский.

Он также добавил, что в рамках реформы внутри концерна должны быть созданы отраслевые кластеры по производству вооружения и военной техники.

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Как позже сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, часть предприятий концерна будет корпоратизирована уже до конца 2017 года.

"Мы рассчитываем до конца 2017 года, по крайней мере, по половине предприятий завершить корпоратизацию", - сказал Бровченко, добавив, что сейчас министерство заканчивает согласование необходимых законопроектов, которые в ближайшее время будут зарегистрированы в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов заявил, что недофинансирование госконцерна по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 миллиард гривень. По его словам, в связи с этим сотни сотрудников предприятий, входящих в концерн, будут отправлены в вынужденный отпуск.

Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев 2016 года.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. Таким образом, в общем объеме гособоронзаказа, который в прошлом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось только 32,5%.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.