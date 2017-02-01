СНБО утвердил показатели гособоронзаказа на ближайшие три года

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы.

Об этом на конференции сообщил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

"СНБО утвердил проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2017 год и на 2018 и 2019 годы. Этим был впервые введен трехлетний период закупок вооружения и военной техники, что обеспечит рациональное использование мощностей оборонных предприятий", - сказал он.

Гладковский добавил, что этим же решением была поставлена задача по упрощению получения кредитов под госгарантии для оборонных предприятий.

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Как сообщал УНИАН, государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на конец декабря 2016 года выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

В конце ноября 2016 года гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 миллиарда гривень.

Кроме того, он добавил, что в структуре концерна только 56 предприятий из 105 стали прибыльными по итогам 9 месяцев прошлого года.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень.

Министерство экономического развития и торговли планирует с 2017 года перейти к планированию государственного оборонного заказа на три года, вместо одного.