Турбовский машзавод сократил рабочую неделю

Турбовский машзавод "АТЕКО" сократил рабочую неделю до 4 дней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель завода.

По его словам, сокращения штата сотрудников пока не планируется.

Как сообщал УНИАН, Турбовский машиностроительный завод в 2007 г. увеличил прибыль на 10,24% или на 0,017 млн. грн. - до 0,183 млн. грн., по сравнению с 2006 г., чистый доход - на 92,31%, или на 13,066 млн. грн. - до 27,221 млн. грн., по сравнению с 2006 г.

Справка УНИАН. ОАО Турбовский машзавод "АТЕКО" (Липовецкий р-н, Винницкой обл.) основан в 1960 г. Завод занимается переоборудованием и изготовлением мусоровозов на базе шасси Фотон, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ вместимостью кузовов от 6,5 до 25 куб. м. 30% продукции завод экспортирует в Россию, Беларусь и Туркменистан.

57,747% акций предприятия принадлежат председателю наблюдательного совета Ярославу ИЛЬЧУКУ, 9,783% - ООО "Яме лимитед" (Винницкая обл.), 9,5% - компании "Коминвест" (Россия), 9,084% - ООО "АТЕКО" (Винницкая обл.).