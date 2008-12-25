«Метинвест» увеличил отчисление налогов

За 10 месяцев текущего года общая сумма налогов, сборов и иных обязательных платежей, перечисленных всеми предприятиями Группы «Метинвест» в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды, составила 7,1 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе «Метинвеста», переданном УНИАН.

“В условиях мирового экономического кризиса потребление металлопродукции резко снизилось, однако мы считаем выполнение своих обязательств перед обществом одной из приоритетных задач, и прозрачная налоговая политика Группы «Метинвест» тому подтверждение”, - приводит пресс-служба компании слова финансового директора ООО «Метинвест Холдинг» Сергея НОВИКОВА.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания Группы «Метинвест».