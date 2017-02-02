"Укроборонпром" получил заказ на производство бронемашин "Дозор" для армии

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на поставку нескольких десятков бронетранспортеров "Дозор-Б" для украинской армии.

Читайте такжеСНБО утвердил показатели гособоронзаказа на ближайшие три года

Как сообщила пресс-служба концерна, данный заказ будет выполнен Львовским бронетанковым заводом.

"Подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать "Дозоры-Б" уже серийно", - сообщили в концерне и добавили, что мощности завода получил 100% загрузки работой и гарантию занятости в 2017 году.

По словам представителя "Укроборонпрома", решение о заказе бронетраспортеров было принято 27 января на заседании СНБО.

Как сообщал УНИАН, ранее, 26 января, в "Укроборонпроме" сообщили, что украинские военные не получают танки "Оплот" и бронетранспортеры "Дозор" из-за отсутствия данной техники в государственном оборонном заказе. При этом в концерне отметили, что в связи с недостаточным уровнем финансирования, "Укроборонпром" отправит в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода, который производит бронетранспортеры "Дозор".

После производства первой партии "Дозоров" в конце 2015 года и их полевых испытаний, в машинах были выявлены ряд неисправностей. Так в корпусах двух бронетранспортеров, в зоне расположения двигателя, были обнаружены трещины в броне. Кроме того, военные сделали ряд замечаний по их комплектации. В самом "Укроборонпроме" пообещали оперативно устранить все неполадки.