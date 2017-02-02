Трамп поблагодарил Samsung за предприятие в США
21:39, 02 февраля 2017Промышленность
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Трамп рад планам Samsung построить завод в США.
REUTERS
Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал новость о том, что компания Samsung рассматривает возможность строительства завода на территории США.
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«Спасибо, Samsung! Мы будем рады принять вас!» - написал он.
В январе Трамп потребовал от автопроизводителей вернуть производство в США.
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