Трамп поблагодарил Samsung за предприятие в США

21:39, 02 февраля 2017
Промышленность
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Трамп рад планам Samsung построить завод в США.

REUTERS

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал новость о том, что компания Samsung рассматривает возможность строительства завода на территории США.

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«Спасибо, Samsung! Мы будем рады принять вас!» - написал он.

В январе Трамп потребовал от автопроизводителей вернуть производство в США.

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Теги: #Трамп#Samsung