Apple начнет производство iPhone в Индии

Американская корпорация Apple начнет производить смартфоны iPhone в Индии в конце апреля.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра информационных технологий штата Карнатака Приянка Харжа.

Apple выбрала город Бангалор для производства телефонов. Сборкой смартфонов будет заниматься тайваньская Wistron Corp.

«iPhone компании Apple будут производиться в Бангалоре и будут нацелены на внутренний рынок», — заявил Харж.

Сейчас Apple принадлежит доля менее чем 5% на рынке смартфонов в Индии. По прогнозам IDC, в 2017 году Индия обгонит США и станет вторым по величине после Китая рынком смартфонов.