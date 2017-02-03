Трамп будет требовать от Coca-Cola прекратить производство в Мексике - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от руководства компании Coca-Cola прекратить или существенно сократить производство продукции в Мексике и других странах Латинской Америки, сообщает RNS со ссылкой на портал Denuncia leaks.

Читайте такжеТрамп поблагодарил Samsung за предприятие в США«Планы Трампа запретить Coca-Cola работать в Латинской Америке могут быть связаны с поддержкой компанией движения против иммиграционной политики нового главы Белого дома», — говорится в сообщении.

Широкий общественный резонанс, в том числе и среди ведущих корпораций США, вызвал иммиграционный указ Трампа, который он подписал 27 января. Согласно документу, программа приема мигрантов была приостановлена на 120 дней.

Впоследствии срок заморозки программы был сокращен до 90 дней. В соответствии с распоряжением, граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана не смогут попасть в США, если не имеют вида на жительство или дипломатической визы.