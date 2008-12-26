ArcelorMittal увеличил выплавку стали в Казахстане

ArcelorMittal Temirtau, казахстанское отделение крупнейшего мирового производителя стали, заявило о повышении уровня месячного производства стали на 19%, сообщает агентство Bloomberg.

В декабре ArcelorMittal Temirtau произвела около 185 тыс. тонн стального проката, по сравнению с около 155 тыс.тонн в ноябре. Хотя в течение 10 дней праздников в России в начале января спрос, вероятно, снизится, компания планирует выпускать сталь в пределах "оптимального производственного уровня" - 6 тыс. тонн в день, передает k2kapital.

Компания, в которой работает около 21 тыс. человек, рассматривает вопрос о досрочном выходе на пенсию 425 рабочих, который довел бы общегодовое число увольнений примерно до 1 тыс. человек.

Цифра 425 не является окончательной, так как некоторые заявления об уходе все еще рассматриваются. Все решения работников о досрочном выходе на пенсию были приняты ими добровольно, сообщают на заводе.