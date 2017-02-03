На Волыни янтарь будет добывать коммунальное предприятие, средства пойдут на нужды общин - глава облсовета

Об этом сообщил председатель Волынского областного совета, член президиума партии УКРОП Игорь Палица во время своего годового отчета на заседании 10 сессии облсовета. Политик убежден, что это даст возможность предприятию, которое принадлежит общине, получить от 500 млн до 1 млрд грн прибыли. Средства будут распределяться между бюджетами местного, районного и областного уровня по формуле 25х25х50.

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«Сегодня мне прислали из Государственной службы геологии и недр спецразрешения на 20 лет на добычу залежей янтаря на 51 тысяче гектаров земель, торфа – на 9 тысячах гектаров и разработку месторождений меди – на 3,1 тысячи гектаров. Мы получили ресурс, и, если не будут чинить препятствий, на счете областного бюджета будет не меньше 500 миллионов, которые пойдут на нужды общины. А я надеюсь, что Волынь получит до миллиарда гривень», – сказал председатель облсовета.

Игорь Палица объяснил, что сейчас на Волыни важно заботиться о наполнении местных бюджетов разного уровня, ведь в рамках децентрализации нагрузки на них возросли – на их плечи перевели финансирование профтехучилищ, школ и медучреждений.

Вместе с тем, председатель облсовета обратился к представителям правоохранительных органов, органов местного самоуправления с просьбой уделить внимание обеспечению работы предприятия «Волыньприродресурс», ведь не исключено, что начнется борьба за паи, земельные участки и территории, на которых будет работать компания.

Политик также сообщил, что КП намерено получить лицензии на добычу нефти и газа, песка и щебня, а также использования лесных ресурсов. По его словам, уже началась работа по возвращению общине коммунальных лесов.

«Лес вывозится, а община не получает ни копейки. Это – неправильно. Мы хотим начать заполнять рыбой пруды, взять под контроль песок и щебень, чтобы деньги шли на ремонт дорог. У нас большие планы», – подытожил председатель облсовета.