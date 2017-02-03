Гослесагентство разрабатывает комплексную реформу лесного хозяйства

Рабочая группа сегодня обсудила общие принципы реформирования управления отраслью. По словам Кристины Юшкевич рассматривалось несколько подходов, в частности, и наработки программы FLEG Всемирного банка, и опыт европейских стран.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности председателя Гослесагентства в Facebook.

Планы реформирования обсудили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, где присутствовал и председательствовал первый заместитель руководителя ведомства Максим Мартынюк.

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"Моя четкая позиция, и ее поддержали участники совещания, заключается в том, что реформа лесного хозяйства должна быть комплексной. И в первую очередь, нужно разработать новые подходы к ведению лесного хозяйства, разработать и принять законодательные изменения. После этого мы сможем увидеть, как можно изменить институциональную модель управления лесами. Прежде всего нужно еще и учитывать природные и климатические условия и проблемы юго-восточных областей", - пояснила Юшкевич.

Она добавила, что Офис эффективного регулирования проведет исследования, чтобы адаптировать реформу управления государственными предприятиями к реалиям, в которых сейчас работают лесохозяйственные предприятия Украины. А здесь, по ее словам, необходимо обязательно взять во внимание много узкопрофильных факторов.