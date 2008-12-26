Донецкие металлурги производят 20 тыс. тонн чугуна в сутки

В настоящее время металлурги Донецкой области вышли на стабильное производство 20 тыс. тонн чугуна в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО. «Металлурги вышли на стабильные 20 тыс. тонн в сутки производства чугуна, - отметил губернатор, - это положительный момент, и это определенное движение, хотя ранее, до кризиса, в среднем мы производили 45 тыс. тонн чугуна в сутки».

Губернатор также сообщил, что производственные мощности металлургических предприятий области сегодня в среднем загружены на 50%.

«Азовсталь» и комбинат им. Ильича работают где-то на 50% загрузки, Донецкий метзавод – тоже 50% объемов, Енакиевский метзавод - тоже где-то 50% будет», - перечисли В. ЛОГВИНЕНКО, отметив, что лишь на Макеевском меткомбинате доменное производство полностью не работает.

На вопрос журналистов, сохранятся ли эти объемы загрузки на метпредприятиях области в январе 2009 года, губернатор ответил: «Думаю, что да».