Авдеевский коксохим остается в режиме консервации – гендиректор

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

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«Что касается АКХЗ - мы все ещё в режиме консервации. Запустить вторую часть завода с ГПП-1 (Главная понижающая подстанция - УНИАН) технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт… Нужно чётко понимать, что один ввод на город, завод и ДФС (Донецкую фильтрационную станцию – УНИАН) из четырёх в условиях перманентных боевых действий – это катастрофически мало», - написал гендиректор.

По его данным, количество коксового газа не позволяет одновременно греть батареи АКХЗ и снабжать тепловой энергией Авдеевку, поэтому надвигающиеся морозы могут принести новые проблемы и для города, и для завода.

«Количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города. Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены», - добавил Мусаев.

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Как сообщал УНИАН, с начала ведения боевых действий (с весны 2014 года) Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод неоднократно подвергались обстрелам со стороны российских боевиков. На территории завода разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников завода погибли, свыше 50 человек получили ранения.

29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки. 30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

31 января АКХЗ обеспечивал генерацию электроэнергии и обогрев города за счет собственных генераторов, работающих на коксовом газе. 1 февраля во время непродолжительного прекращения огня ремонтные службы «ДТЭК Энерго» начали осмотр поврежденных ЛЭП. Бригады обнаружили места повреждений, однако из-за возобновившегося обстрела вынуждены были прекратить работы. 1 февраля ремонтные работы были прекращены в ожидании «зеленого» коридора.

Утром 5 февраля три ремонтные бригады ДТЭК выехали на участки поврежденных ЛЭП, которые ведут к АКХЗ и городу. После разминирования и проведения ремонтных работ, в 16:01 было восстановлено электроснабжение по одному из двух вводов, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Таким образом, АКХЗ, обеспечивая Авдеевку теплом, был без электроснабжения в течение почти 5 суток.