Российский "Тольяттиазот" возобновил транзит аммиака через территорию Украины

Крупнейший российский производитель аммиака «Тольяттиазот» возобновил транзит этого продукта через территорию Украины, сообщила пресс-служба «Тольяттиазота».

Читайте такжеДва крупнейших химических предприятия Украины отчитались о прибыли

«Тольяттиазот» в результате переговоров достиг договоренности с "Укрхимтрансаммиак" о возобновлении транзита аммиака по территории Украины, - сообщили в пресс-службе, добавив, что транзит был восстановлен в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами с 12 часов 3 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года между компаниями возник спор из-за применения надбавки к тарифу за транспортировку аммиака в размере 8 долл. за 1 тонну, которая была введена приказом Министерства экономического развития и торговли еще в августе 2015 года.

По данным «Тольяттиазота», в ноябре 2016 года Высший административный суд Украины полностью удовлетворил кассационную жалобу российской компании и признал данный приказ Минэкономразвития не соответствующим законодательству Украины. Также отмечалось, что компания 27 декабря 2016 года направила в адрес «Укрхимтрансаммиака» 3,88 млн долл. платы за транзит. Еще одной причиной временной остановки транзита был отказ транзитера увеличивать квоту на транзит аммиака от «Тольяттиазота».