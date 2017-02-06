В Украине в январе производство стали выросло на 9%

В Украине в январе, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с январем 2016 года на 9% - до 2,1 миллиона тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром".

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По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 10% - до 1,86 миллиона тонн, выплавка чугуна сохранилась на уровне января 2015 года – до 1,91 миллиона тонн.

Объем производства кокса сократился на 7% - до 1 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 году производство стали выросло по сравнению с 2015 г. на 6% - до 24,2 миллиона тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 миллиона тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 миллиона тонн. Объем производства кокса за 2016 год вырос на 10% - до 12,73 миллиона тонн.