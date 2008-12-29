Мировые цены на сталь начали расти

На минувшей неделе прекратилось падение мировых цен по большинству видов металлопроката, а по многим позициям произошел даже небольшой рост цен – впервые с июля этого года. Об этом можно судить из сегодняшней информационной сводки торговой системы «Metaltorg.ru».

Средняя цена по 8 регионам мира снизилась за прошлую неделю только на заготовки – на 0,48%. По многим позициям цен остались неизменными. Однако выросли за неделю мировые цены на:

- арматурную сталь - на 1,24%;

- катанку - на 0,49%;

- толстый лист - на 1,3%;

- горячекатаную рулонную сталь - на 1,67%;

- холоднокатаную рулонную сталь - на 1,46%;

- оцинкованный лист - на 0,4%.