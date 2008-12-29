Металлургии грозит самое большое падение за 60 лет?

По мнению аналитиков, стальному бизнесу в 2009 году грозит падение производства как минимум на 10%, то есть самое большое годовое падение за более чем 60 лет, сообщает газета "Дело" со ссылкой на Financial Times.

По самым пессимистичным прогнозам, возвращение объемов производства на уровень 2007 года займет не меньше четырех лет.

Сектор оказался в числе тех, кто больше всего пострадал от финансовых бурь уходящего года: цены акций многих стальных групп с середины 2008 года упали больше чем на две трети. Из-за резкого падения в сентябре - октябре количества заказов от таких секторов как строительство, автопром и производство бытовой техники многие производители, включая компании ArcelorMittal, "Северсталь" и Corus сократили объемы производства.

Аналитик кредитного рейтингового агентства Moody’s Кэрол Коуэн заявила: "Падение спроса на сталь выходит за рамки цикличных спадов".

По оценкам американской консалтинговой компании World Steel Dynamics, в будущем году производство стали уменьшится на 13,9% по сравнению с нынешним годом.