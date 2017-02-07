ВСУ проводят испытания украинского беспилотника "Лелека-100" (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс "Лелека-100" еще малоизвестный и требует тщательного изучения. Однако он имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задания по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров.

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Также провели испытание другого БПЛА — "Фурии". Тренировочные полеты беспилотника прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре. Комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.