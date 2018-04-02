Кабмин одернул металлургов

В канун новогодних праздников по украинскому рынку металла поползли слухи о повышении с 1 января цен практически всеми отечественными метпредприятиями. Трейдер крупнейшего украинского металлопроизводителя Группы Метинвест -«Метинвест Украина» подтвердил, что уже поднял цены на арматуру и катанку. Не исключили удорожание своей продукции и другие крупные метпредприятия Украины. Основная причина – девальвация гривни, которая используется при расчетах за сырье. Кабмин с возможным повышением цен для украинского потребителя металла категорически не согласен. «Никакого повышения не будет», - процитировала УНИАН слова Виталия Гайдука его пресс-секретарь.

Повышение цен обойдется металлургам дорого Как известно, 10 ноября этого года Кабинет министров Украины подписал с предприятиями горно-металлургического комплекса Меморандум о взаимопонимании. Основной целью этого документа является преодоление кризисных явлений в горно-металлургической отрасли Украины. Главой антикризисной рабочей группы в сфере ГМК был назначен Виталий Гайдук, являющийся также и главным советником премьер-министра Юлии Тимошенко. 10 ноября на встрече с руководителями предприятий ГМК премьер недвусмысленно дала понять, что на обещанные Кабмином антикризисные льготы металлурги могут рассчитывать только после снижения цен на свою продукцию на внутриукраинском рынке. «Цены на внутреннем рынке должны быть такими, которые бы дли возможность снижать для вас тарифы «Укрзализныци», снижать для вас цены на электроэнергию», - отмечала Юлия Тимошенко.

Таким образом, повысив цены на металлопродукцию, металлурги вступили бы в прямую конфронтацию с правительством. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Виталия Гайдука, по его словам, повышение металлургами цен на внутреннем рынке автоматически приведет к приостановке действия Меморандума в отношении конкретных металлургических компаний.

А есть ли что терять?

С другой стороны, металлурги неоднократно заявляли о том, что Меморандум утратил для них свою значимость. Как отмечал в комментариях УНИАН глава Объединения “Металлургпром” Василий Харахулах, правительство не выполняет своих обязательств. В частности, по его словам, цена газа для меткомбинатов не только не уменьшилась, но и повысилась. Так, стоимость транспортировки газа возросла с 87 до 240 гривен.

Возникли трудности и с возмещением металлургам НДС в течение 5 дней с момента подачи декларации, как это предусматривалось Меморандумом. Добавляют накала страстям и постоянные попытки «Укрзализныци» тем или иным образом поднять тарифы на грузоперевозки.

Одним словом, металлурги и Кабмин еще месяц назад скатились к взаимным обвинениям в срыве выполнения пунктов Меморандума о взаимопонимании.

А есть ли спрос на дорогой металл?

Как отметил президент Украинской ассоциации металлоторговцев Андрей Федосеев, потребление метала в Украине падает и в январе будет стремиться к нулю. “Повышение цен обусловлено желанием производителей защитить свои доходы в гривневом эквиваленте. Но рынок к этому абсолютно не готов - это для него катастрофа, конечные потребители сегодня лежат. У металлотрейдеров скопилась огромная дебиторская задолженность”, - подчеркнул А.Федосеев.

В то же время, по даным «Держзовнішінформа» (ДЗІ), ситуация в целом на мировых рынках металла несколько улучшилась. Как сообщил УНИАН глава Департамента по вопросам металлургического комплекса ДЗІ Владимир Пиковский, в декабре среднесуточные объемы производства чугуна, стали и проката на украинских метпредприятиях увеличились на 15-20% в сравнении с ноябрем. «В сравнении с «дном», которого металлурги достигли в ноябре, сегодня производство увеличили практически все предприятия. При этом надо учитывать, что все работают исключительно под заказ – есть спрос на определенный вид проката, его производят. Никто не работает на склад. Так что можно говорить, что у металлургов появились заказы», - сказал Владимир Пиковский и добавил: «Естественно, что на период праздников наступает затишье и спрос падает, но после их окончания можно прогнозировать возобновление оживления на рынках металла».

Кризис очень больно ударил по основным украинским потребителям металла - строителям и машиностроительным предприятиям. И те и другие одновременно лишились и банковских кредитов, и покупателей своей продукции. И сегодня ситуация в этих отраслях остается сложной. Государственные структуры, такие как «Укрзализныця», также пока не увеличивают потребление металла. Так что заказы украинским металлургам, как, собственно, и ранее, в основном обеспечивают зарубежные клиенты. В результате внутренний рынок, как и в докризисные времена, остается для металлургов второстепенным.

Ни шагу назад

Кабмин занял жесткую позицию – украинский потребитель в условиях кризиса должен иметь доступ к дешевому металлу, иначе металлурги будут отпущены «в свободное плавание». Если Метинвест или «АрселорМиттал Кривой Рог», теоретически, в состоянии и самостоятельно решить свои проблемы, то о большинстве украинских металлургических компаний этого не скажешь. Да и АрселорМиттал связан с Фондом госимущества инвестобязательствами, выполнение которых в условиях кризиса становится для компании все более обременительным. Зависимость металлургов от правительства подтверждается и сообщением пресс-секретаря Виталия Гайдука. По ее словам, почти все метпредприятия заверили Виталия Гайдука, что не будут повышать цены на металл на внутреннем рынке.

Конечно, остается вопрос, как долго правительству удастся сдерживать цены на внутреннем рынке металла в следующем году. С одной стороны, Кабмин может использовать силовые методы, к примеру, введя обязательную декларацию цен на внутреннем рынке металла. Хотя эта мера и является крайне непопулярной среди металлургов, но правительство вполне может прибегнуть к ней, если металлургические предприятия будут продолжать продавать металл на внутреннем рынке дороже, чем на внешнем. Альтернативой этому варианту, который серьезно усложнит жизнь металлургов, могло бы стать реальное выполнение обеими сторонами пунктов Меморандума о взаимопонимании. У этого документа еще остается шанс сыграть роль той самой «дорожной карты», которая не только поможет металлургам выйти из кризиса, но и диверсифицировать риски отечественного ГМК как экспортоориентированной отрасли.

Петр Черных (УНИАН)