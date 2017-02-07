Рада отклонила законопроект о регулировании добычи и реализации янтаря

Верховная Рада отклонила депутатский законопроект №1351-1, который предусматривает введение для первичного недропользователя упрощенной процедуры получения специального разрешения на пользование недрами для добычи янтаря, а также регулирует особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже.

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За то, чтобы направить законопроект №1351-1 ««О добыче и реализации янтаря» в комитет на доработку к повторному второму чтению, проголосовал 221 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Последующие предложения спикера Андрея Парубия о возвращении к голосованию за то, чтобы направить данный документ на доработку в Комитет Верховной Рады по экологической политике, природопользованию и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, также не нашли поддержку у депутатов.

В свою очередь, Парубий призывал правительство совместно с депутатами разработать новый законопроект.

«Я обращаюсь к правительству, чтобы совместно с народными депутатами представили проект закона, который мог бы быть поддержанным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О добыче и реализации янтаря» (регистрационный номер 1351-1).

Законопроектом предусматривалось введение для первичного недропользователя упрощенной процедуры получения специального разрешения на пользование недрами для добычи янтаря. При этом первичный недропользователь должен выполнить разделение участка янтароносных недр на старательские участки, которые согласно заявочному принципу подлежат распределению между старательскими артелями. В законопроекте определено, что добычу янтаря осуществляют старательские артели в соответствии с условиями договора о добыче янтаря, требования по заключению и прекращению такого договора регулируются отдельным разделом закона.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Украине вследствие незаконной добычи янтаря, которая проводилась в Ривненской, Житомирской и Волынской областях, необходимо рекультивировать 2,6 тыс. гектаров земли лесохозяйственного назначения.