Крюковский вагоностроительный будет работать по 3 дня в неделю

Основное производство ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» в первом квартале 2009 года будет работать по три дня в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, данное решение связано с уменьшением объемов заказов на 2009 год.

«Подразделения завода, выпускающие пассажирские вагоны, эскалаторы и контейнеры, будут работать больше, чем по три дня в неделю. Вместе с тем, работа над новыми проектами, в частности, над двухэтажным пассажирским вагоном, прекращена не будет. Нам надо заранее думать, с чем мы выйдем из кризиса, чтобы конкуренты нас не обогнали», – сказал он.

Справка УНИАН. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод2 выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых. В 2007 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 7445 грузовых и 34 пассажирских вагона.

В первом полугодии 2008 года завод произвел 43 пассажирских и 3749 грузовых вагонов.