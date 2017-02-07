Порошенко подписал закон о передаче 5% ренты за пользование недрами в местные бюджеты с 2018 года

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

«Президент подписал Закон Украины №1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата, который был принят Верховной Радой Украины 20 декабря 2016 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что данный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был передан в Верховную Раду еще в начале сентября 2015 года, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.

Многие представители органов местного самоуправления выступили за принятие этого законопроекта с целью обеспечить поступление рентных платежей в местные бюджеты. По их мнению, принятие этого документа позволит обеспечить содействие местных властей нефтегазодобывающим компаниям в получении соответствующих разрешений на добычу нефти и газа.

Один из авторов законопроекта народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Белькова ранее заявляла, что принятие этого документа позволит местным бюджетам дополнительно получать финансирование в размере 2 млрд грн в год. Также его принятие позволит решить проблему получения нефтегазовыми компаниями разрешений от органов местной власти на добычу углеводородов.

1 ноября 2016 года этот законопроект прошел первое чтение и 21 декабря он был принят в целом. Во время голосования авторы этого документа предлагали, чтобы данные изменения вступили в силу с 1 января 2017 года, но премьер-министр Владимир Гройсман настоял, чтобы отложить эту дату на 2018 год, поскольку его действие уже в 2017 году снижает доходную часть госбюжета на 2,4 млрд грн. В итоге голосования была поддержана позиция премьера.

Согласно тексту законопроекта, подготовленному ко второму чтению, документ предполагает направлять 2% доходов от ренты в районные бюджеты, 3% – в бюджеты городов областного значения, бюджеты объединенных территориальных общин по месту добычи природных ресурсов.