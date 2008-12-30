Миллиардер Керкорян избавился от акций Ford

Американский миллиардер Керк Керкорян продал свой оставшийся пакет акций

автопроизводителя Ford Motor Co. в размере 4,89%. Инвестор избавился от последних 107 млн. акций Ford, передает Associated Press со ссылкой на инвесткомпанию К.КЕРКОРЯНА Tracinda.

Доля К.КЕРКОРЯНА в Ford Motor достигла максимума в июне с.г., когда на руках у него находились 6,49% автоконцерна. За акции Ford инвестор отдал в общей сложности 1 млрд долл.

Однако в октябре с.г. подконтрольная К.КЕРКОРЯНУ Tracinda начала избавляться от бумаг автопроизводителя после того, как дела в американской автоиндустрии стали стремительно ухудшаться. Согласно материалам Tracinda, К.КЕРКОРЯН потерял на инвестициях в бумаги Ford около двух третей вложенной суммы - 650 млн. долл.

Котировки акций Ford упали с начала 2008г. на 66%. По итогам торгов 29 декабря акции автоконцерна стоили на рынке по 2,22 долл. Несмотря на значительное падение капитализации, Ford остается наиболее устойчивой компанией "большой тройки", в которую, помимо него, входят General Motors и Chrysler.

Хотя убытки Ford по итогам III квартала 2008г. составили 129 млн. долл., компания заявила, что может пока обойтись без федеральных кредитов.

Отношения 91-летнего К.КЕРКОРЯНА с автопромышленным сектором и ранее складывались не совсем удачно. В 2006г. Tracinda окончательно распродала 10-процентную долю в General Motors, а в 2007г. компания миллиардера сделала предложение о покупке Chrysler за 4,5 млрд долл., однако оно не увенчалось успехом.