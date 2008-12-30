Магнитогорский меткомбинат привлек 3 млрд. руб.
12:05, 30 декабря 2008Промышленность
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На строительство толстолистового стана
Одна из крупнейших российских металлургических компаний - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) - подписала кредитное соглашение со Сбербанком на 3 млрд. рублей сроком на 2 года, сообщает k2kapital.
Кредит предоставлен на строительство толстолистового стана планируемой мощностью 1,5 млн. тонн листов в год. Листы используются для производства труб, кораблей, мостов, говорится в пресс-релизе.
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