S&P повысила кредитный рейтинг Интерпайп Лтд до «ССС+»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s повысила долгосрочный кредитный рейтинг украинской группы «Интерпайп Лимитед», занимающейся производством труб, с «SD» (выборочный дефолт) до «ССС+». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что одновременно рейтинг по национальной шкале повышен с «SD» до «uaB+», рейтинг выпуска долговых обязательств сроком погашения в 2010 г. повышен с «D» до «ССС». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта остался без изменений на уровне «5». По просьбе компании Standard & Poor`s, вероятно, в ближайшее время отзовет все рейтинги. Прогноз — «Развивающийся».

Данное рейтинговое действие соответствует высказанному ранее мнению Standard & Poor`s: при понижении кредитного рейтинга компании до уровня «СС» 16 декабря 2008 г. Standard & Poor`s отмечало, что рейтинг «ССС+» "отражает главным образом нашу озабоченность позицией ликвидности и наличием несомненных рисков рефинансирования и выполнения ковенантов в краткосрочном плане на фоне сложных тенденций операционной деятельности компании, которые, как мы ожидаем, сохранятся в 2009 г.".

Справка УНИАН. «Интерпайп Лимитед» – крупная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.

В 2007 году «Интерпайп» поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1 млн. 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.