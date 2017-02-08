Промпродукция в Украине подорожала почти на 37%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2016 года, снизились на 0,3%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении – январь 2017 к январю 2016 года – цены производителей промпродукции выросли на 36,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2016 года к декабрю 2015 года выросли на 35,7%, к предыдущему месяцу - на 3,2%.