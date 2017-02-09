В "Укроборонпроме" купили российские двигатели для БТР по завышенной цене – СМИ

Об этом говорится в расследовании Следствия.Инфо, передает ТСН.

По информации журналистов, молдавско-украинская компания купила на российском заводе КАМАЗ 20 двигателей и на двух грузовиках ввезла их в Молдову. Там эти двигатели перепродали другой молдавской компании "Автопрезент", эта фирма перепродала третьей, немецкой, и уже потом двигатели были проданы в Украину.

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"Укринмаш" купил двигатели по 15 тысяч долларов за единицу. Журналисты выяснили, что в Молдове комплектующие готовы были продать не дороже 10 тысяч евро, включая НДС.

В сюжете сообщается, что через учредителей одна из компаний-посредников - молдавская фирма "APROTEHPRO" - связана с братьями Бабенко, которые входят в ближнее окружение экс-нардепа "Батькивщины" Александра Дубового.

Журналисты Слідства.Інфо также отмечают, что на работу "Укроборонпрома" влияет народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Александр Дубовой – давний друг Пашинского. Недавно их видели вместе, когда они выходили из Администрации президента.

Дубовый уверяет, что к поставкам двигателей отношения не имеет, а с Пашинским встретился случайно. Какие дела он решал в Администрации президента, экс-нардеп говорить отказался.