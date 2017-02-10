В Украине могут ликвидировать более 1000 неэффективных предприятий военно-промышленного комплекса

Более 1000 предприятий военно-промышленного комплекса, оказавшихся на грани банкротства, могут быть ликвидированы, сказал в ходе выступления в парламенте первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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Он уточнил, что речь идет о неэффективных предприятиях, которые не могут восстановить производство и реализовать проекты по освоению новых видов продукции и рынков сбыта.

«Многие предприятия военно-промышленного комплекса были ориентированы на Россию, и даже после распада СССР кооперационные связи оставались. Но по состоянию на сегодняшний день Министерство экономразвития совместно с Министерством обороны провело анализ ситуации, мы оценили предприятия, а их более 3,5 тыс.», - сказал Кубив.

Он подчеркнул, что в ходе анализа предприятия были разделены на три группы - стратегические для государства, предприятия, которые являются эффективными и могут быть приватизированы, а также неэффективные предприятия, которые требуют юридических решений.

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«Неэффективные предприятия - а их более 1000 - будут приняты юридические решения вплоть до ликвидации», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, в начале 2016 года Кабинет министров планировал к маю разработать и утвердить Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года, однако даты утверждения программы переносились несколько раз. Причиной переноса в правительстве называли отказ Верховной Рады принимать закон о спецконфискации 1,5 млрд долл. арестованных средств режима Януковича, на которых базировалось финансирование программы.

Программа развития ОПК, как ожидается, будет приниматься в правительстве, а передача контроля за формированием оборонного заказа будет закреплена в соответствующем законопроекте.

К концу 2016 года руководство Минэкономразвития отмечало, что программа будет подготовлена и ее частью станет, в том числе, обязательная реструктуризация и корпоратизация предприятий государственного оборонного концерна «Укроборонпром».