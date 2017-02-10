Порошенко анонсировал строительство завода автозапчастей на Ивано-Франковщине

Вблизи города Коломыя Ивано-Франковской области будет построен завод по изготовлению автомобильных запчастей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время открытия новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

«Недалеко от Коломыи мы будем строить новый завод по изготовлению автомобильных запчастей, где будет создано в три очереди 8 тысяч новых рабочих мест», - сказал он.