Минэкономразвития не смогло забрать у Ахметова госкомбинат – суд подтвердил право аренды

Харьковский апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляционную жалобы Министерства экономического развития и торговли Украины и отделения Фонда госимущества Украины в Донецкой области относительно права на аренду государственного горно-обогатительного комбината «Укрмеханобр» за Мариупольским меткомбинатом имени Ильича, входящим в структуру крупнейшего горно-металлургического холдинга «Метинвест».

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Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом, суд оставил без изменений решение, которым Хозяйственный суд Харьковской области признал за ММК им. Ильича право аренды «Укрмеханобра» и обязал региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области подписать дополнительное соглашение о продлении срока аренды до 17 августа 2027 года.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года в Минэкономразвитии заявляли, что не намерены продлевать с ММК им. Ильича договор аренды «Укрмеханобра», который действовал с июля 2005 года по 31 июля 2016 года. По информации Минэкономразвития, «Укрмеханобр» был передан в аренду в 2005 году без проведения конкурса.

«Укрмеханобр» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) – государственный горно-обогатительный комбинат, занимается производством аглоруды и кусковой руды. Предприятие обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности в руде аглофабрики меткомбината.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения. Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».