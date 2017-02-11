"Укроборонпром" разработал новый тип ракет для военной авиации – Порошенко

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новый тип ракетного вооружения калибра 80 мм для использования военно-воздушными силами Украины.

Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 80 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", – говорится в сообщении.

Во время успешных испытаний экипаж вертолета, оснащенного новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

"Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящий в "Укроборонпром", изготовил три вертолета огневой поддержки Ми-24ПУ1 для дальнейшей передачи этой техники на вооружение армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В целом за 2016 год завод "Авиакон" отремонтировал и модернизировал для украинской армии более двух десятков военных вертолетов. Во время этой модернизации вертолеты были оснащены современным комплексом защиты "Андрос".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входит около ста предприятий ОПК Украины.

"Укроборонпром" в течение 2015-2016 годов передал украинским военным более 600 единиц нового вооружения и техники.