Украинская "Мотор Сич" может поставить двигатели для российско-китайского вертолета - СМИ

Украинская компания "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т, пишет «Коммерсант».

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Издание отмечает, что Россия и Китай не исключают варианта срыва подобного сотрудничества с украинским производителем двигателей. "Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно — консультации на эту тему уже идут", — говорится в статье.

Издание также сообщает, что "Мотор Сич" опровергала участие в проекте, но в пятницу в компании пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю — за заказчиком, то есть за китайской стороной".

Правительство РФ одобрило межправительственное соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. Переговоры о разработке вертолета близки к завершению, по их итогам стороны подпишут контракт, рассказали в холдинге "Вертолеты России".

В начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка, отмечает издание.

"Вертолеты России" и китайская Avicopter вели переговоры по проекту тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL) "Авикоптер" с 2008 года. Рамочное соглашение о сотрудничестве подписано в середине 2015 года по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

Организацией работ занимается китайская сторона, которая ведет разработку, испытания, сертификацию и серийное производство вертолета. РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы. Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 тонн груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок — 5,7 тыс. м.