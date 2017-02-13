"Укргазвыдобування" планирует добывать газ на шельфе Черного моря

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" подала в Государственную службу геологии и недр Украины пакеты документов с заявлениями на получение спецразрешений на пользование недрами на 23 новых участках, из которых 4 - на шельфе Черного моря, сообщила пресс-служба предприятия.

В пресс-службе сообщают, что вести работы на участках, расположенных на шельфе, компания планирует с привлечением инвестиций.

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"Наличие спецразрешений на пользование недрами позволяет легитимно осуществлять поиск и разведку на черноморском шельфе, наращивать добычу, приближая главную цель стратегии "20/20", которой руководствуется УГВ - полную энергонезависимость Украины. Также увеличение добычи, в том числе на шельфе Черного моря, поможет в создании новых рабочих мест и увеличении поступлений от "Укргазвыдобування" в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на рассмотрении в Госгеонедр находятся пакеты документов для получения спецразрешений на пользование недрами по 37 новым участкам. Общая площадь этих участков, расположенных в пределах Полтавской, Волынской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей Украины и шельфа Черного моря, составляет 13,965 тысячи квадратных метров, из них в пределах шельфа – 3,682 тысячи квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.