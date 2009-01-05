Suzuki из-за финкризиса замораживает продажи

Из-за глобального кризиса японский автоконцерн "Судзуки моторз" /Suzuki Motor Corp./ решил "заморозить" ранее утвержденные планы реализации новой продукции на зарубежных рынках, сообщили ИТАР-ТАСС источники в автомобилестроительном секторе страны.

В частности, "Судзуки" намерена воздержаться в 2009 году от продаж за рубежом разработанных крупных автомобилей с объемом двигателей от 3 до 3,6 литра. Речь идет, в первую очередь, об уже широко разрекламированной концептуальной модели "Кидзаси", предназначенной для весьма состоятельных автолюбителей.

В частности, на неопределенное время концерн откладывает начало коммерческого выпуска новых малолитражных машин. Одновременно "будет перенесено на более поздние сроки завершение строительства автозаводов в России и Таиланде".