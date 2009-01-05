В Японии объем автопродаж достиг 34-летнего минимума

Объемы продаж автомобилей в Японии в 2008 году достигли самого низкого уровня за 34 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление японской Ассоциации автодилеров (Jada).

По данным Ассоциации, в прошедшем году в Японии продажи новых автомобилей, не считая класса "мини", снизились на 6,5% по сравнению с 2007 годом. Таким образом, производителям удалось продать только 3 миллиона 212 тысяч 342 автомобиля - это самый низкий объем продаж, сравнимый с уровнем 1974 года, когда были проданы примерно 3 миллиона 133 тысячи автомобилей.

В декабре, который стал пятым подряд месяцем снижения продаж автомобилей в Японии, объем продаж новых автомобилей снизился на 22,3% (183 тысячи 549 единиц) по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

На сайте Ассоциации говорится, что в 2008 году продажи личного автотранспорта снизились на 5,2% (2,8 миллиона единиц), большегрузных грузовиков - на 14,8% (396 тысяч 345 автомобилей), автобусов - на 1,8% (15 тысяч 333 автомобиля).

Японская Ассоциация мини-автомобилей сообщает, в свою очередь, что продажи машин этого класса в 2008 году снизились на 2,6% (1,869 миллиона единиц), а только за декабрь снижение продаж достигло 6,7% (122 тысяч 770 единиц).

К ранее известным причинам сокращения объемов продаж автомобилей, таким, как снижение численности населения, снижения интереса молодежи к автомобилям, увеличение стоимости обслуживания личного транспорта, прибавилась новая, свойственная всему миру, а не только Японии: замедление темпов роста экономики в связи с глобальным экономическим кризисом.

Все японские автопроизводители, контролирующие девять десятых национального рынка, сообщили в последние месяцы о снижении прогнозов прибыли, снижении производства и сокращении персонала.

Так в конце декабря японский автомобилестроительный гигант Toyota объявил, что впервые с 1938 года, понесет по итогам финансового года операционные убытки, которые, по предварительным данным, составят 1,6 миллиарда долларов.