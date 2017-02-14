"Укроборонпром" представит на выставке в Индии более 20 видов отечественной авиатехники

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт", которое осуществляет экспорт и импорт продукции военного назначения и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", представит на специализированной авиакосмической выставке AeroIndia-2017, проходящей с 14 по 18 февраля в Индии, более 20 видов техники авиационной отрасли.

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"Украинская экспозиция представлена моделями военно-транспортных самолетов ГП "Антонов", среди которых новые Ан-132 и Ан-178, беспилотными летательными аппаратами "Sparrow-LE" и "Sparrow" от компании "Спайтек", ракетами класса воздух-воздух Р-27Р, Р-27ЕТ и Р-73, средствами защиты самолетов и вертолетов АСО и АДРОС, а также управляемыми противотанковыми ракетами "Комбат" от ГАХК "Артем", авиационными пусковыми установками от Красиловского агрегатного завода", - сообщила пресс-служба концерна.

Также в концерне напомнили, что "Спецтехноэкспорт" в прошлом году представил украинский оборонно-промышленный комплекс на международной выставке сухопутных и морских вооружений DefExpo-2016, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей о начале реализации совместных оборонных проектов с Индией.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, подписала договор с Пакистаном на ремонт и модернизацию танков на сумму 600 миллионов долларов.