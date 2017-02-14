Евросоюз рассчитывает на отмену Радой моратория на экспорт леса

Европейский Союз рассчитывает на принятие Верховной Радой разработанного Кабинетом министров законопроекта об отмене моратория на экспорт леса, введенного в Украине в 2015 году сроком на 10 лет, сообщил журналистам глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

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"Правительство (Украины – УНИАН) разработало законопроект об отмене моратория на экспорт леса. Поэтому президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил и предложил предоставить второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро… Сейчас мы ожидаем, что этот новый законопроект будет принят Верховной Радой", - сказал он.

При этом Мингарелли отметил, что многие люди по разным причинам против этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз готов выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро в ближайшие недели, рассчитывая на то, что правительство и парламент смогут выполнить ключевое условие выделения денег - снятие запрета на экспорт леса-кругляка.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года и оказалось во многом неожиданным для нашей страны. По мнению европейской стороны, стремление украинских властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой лесов и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины имел место, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что несет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также проработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали оказать всю необходимую для этого помощь.