Кабмин впервые утвердил гособоронзаказ на три года вперед, детали – тайна

Кабинет министров Украины по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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Как пояснили в министерстве, такое решение принимается впервые и его главная цель - спрогнозировать расходы государственного бюджета, создать условия развития ОПК и других производственных мощностей.

В частности, речь идет о финансировании закупок вооружения и военной техники, модернизации существующих образцов вооружения, восстановления производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работ по созданию новых образцов вооружения.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, планирование оборонного заказа на три года является частью общего среднесрочного бюджетного планирования, проводимого правительством. Вместе с тем, детали оборонных планов представляют государственную тайну, и их содержание не может быть обнародовано.

В начале февраля показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на конец декабря 2016 года выполнен госконцерном "Укроборонпром" на 99%.

В конце ноября 2016 года гендиректор концерна Роман Романов заявил, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 млрд грн.

Оборонный бюджет в 2017 году утвержден в размере свыше 120 млрд грн.