Украина более чем на треть увеличила производство ферросплавов

Украинские ферросплавные заводы в январе 2017 года увеличили объем производства ферросплавов на 35% по сравнению с январем предыдущего года – до 89,72 тыс. тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца за указанный период выросло на 31,77% – до 66 тыс. тонн, ферромарганца – на 75%, до 13,88 тыс. тонн, ферросилиция – на 13,25%, до 8,89 тыс. тонн.

Выпуск марганца металлического увеличился на 17,3% – до 0,95 тыс. тонн.

Как отметили в УкрФА, на Стахановском заводе ферросплавов продолжается простой, начавшийся в июле 2014 года из-за боевых действий на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в 2016 году увеличили объем производства продукции на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 1,028 млн тонн.

В частности, производство силикомарганца увеличилось на 16,7% – до 814,97 тыс. тонн, ферромарганца – на 19%, до 104,47 тыс. тонн, ферросилиция – на 12,5%, до 101,42 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.