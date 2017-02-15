Незаметный как визуально, так и для радаров: Украина показала на выставке в Индии новый беспилотник (фото)

Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки по защищенному цифровому каналу передачи данных на расстоянии до 25 км от центра управления, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Он может находиться в воздухе до 3,5 часов. Размах крыла нового беспилотника – более трех метров, что значительно повышает его летные характеристики по сравнению с другими комплексами такого класса и позволяет оставаться незаметным как визуально, так и для радаров.

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Кроме того, беспилотник устойчив к механическим и температурным воздействиям, защищен от воздействия влаги. Управление выполняется как в ручном, так и в автоматическом режимах, включая автоматический взлет и посадку. Комплекс способен определить координаты объектов и вести наблюдения за объектами в сложных метеоусловиях и в горной местности.

"В Украине этот беспилотный авиационный комплекс уже готовится к опытной эксплуатации в Вооруженных силах. На выставке "АэроИндия-2017" комплекс презентуется в видоизмененной комплектации в связи с некоторой разницей в требованиях Вооруженных сил Индии к такому классу беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года УНИАН сообщал, что новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии "Sparrow" прошли испытания и вскоре могут поступить на опытную эксплуатацию в Вооруженные силы Украины.