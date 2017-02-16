Порошенко утвердил показатели гособоронзаказа на три года

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2017 года об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы.

Соответствующий указ президента №31 был подписан 13 февраля и опубликован сегодня, 16 февраля, в газете "Урядовый курьер".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2017 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017 год и 2018, 2019 годы" (прилагается, тайно)", - говорится в документе.

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Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2017 года Совет нацбезопасности одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на последующие два года.

Среди определенных в государственном оборонном заказе приоритетов указаны разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа.

Также, государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить военных новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения.

Министерство экономического развития и торговли планирует с 2017 года перейти к планированию государственного оборонного заказа на три года, вместо одного.