Гройсман поручил разработать систему стимулирования производства в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, а также членам Национального комитета развития промышленности подготовить систему мер по стимулированию производства в Украине.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее поручение глава правительства озвучил в ходе совещания по вопросам поддержки производства специальной грузо-автомобильной техники.

«Нужна качественная система стимулирования собственного производства, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Такими системными шагами мы однозначно сможем восстанавливать украинскую экономику».

Глава правительства напомнил, что предпосылки к такому восстановлению есть: по итогам 4 квартала 2016 года рост ВВП составил 4,7%. По мнению Гройсмана, нарастить производство можно достаточно быстро - путем инвестирования в развитие техники, в повышение качества продукции. А это в свою очередь будет способствовать росту зарплат и налоговых отчислений в бюджет.

«Очень важно, чтобы мы придерживались качества производства, потому что это даст возможность, в том числе, расширять горизонты экспортного потенциала нашего машиностроения», - сказал премьер, добавив, что локализация производства также должна быть сохранена.

Позднее на своей странице в социальной сети Facebook Гройсман отмечал, что производственный потенциал Украины был и остается значительным даже в условиях ведения войны. «В сети появилась карта предприятий, которые заработали в Украине за последние 2 года, несмотря на все сложности, которые мы переживаем. Начиная с 2015 года, в Украине открылись 56 новых заводов, еще 24 находятся на стадии строительства, - написал глава правительства. - Имел честь побывать на некоторых из них за последнее время, говорить с людьми, которые получили новую работу».

При этом Гройсман подчеркнул, что Кабмин всячески стимулирует подобные начинания - путем сотрудничества с бизнес-омбудсменом и Офисом поддержки инвестиций, путем отмены сотен устаревших и излишних регуляций, путем открытия равного доступа к государственным заказам благодаря полному переводу всех госзакупок на систему Prozorro.

«В 2017 году мы и далее интенсифицируем эти усилия, чтобы людей, которые имеют хорошую работу и высокие зарплаты, становилось больше!», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине по итогам 2016 года составил 2,4% - впервые после нескольких лет падения. В правительстве рассчитывают, что собственный производственный потенциал наряду с привлечением инвестиций станет основой дальнейшего роста экономики, который по итогам 2017 года должен составить порядка 3%.