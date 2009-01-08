Укрзализныця в 2009 году закупит не менее 100 пассажирских вагонов

В 2009 году "Укрзализныця" планирует закупить не менее 100 пассажирских вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода Владимир ПРИХОДЬКО.

"Укрзализниця объявила намерение закупить в 2009 году не менее 100 пассажирских вагонов. Надеюсь, в бюджете будут предусмотрены на это деньги", - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.