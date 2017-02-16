У Гослесагентства вскоре может появиться новый руководитель – СМИ

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации президента Украины сообщает «Апостроф».

По его словам, официально кандидатура Григоровича может быть внесена на одном из ближайших заседаний Кабмина.

Кандидатура Александра Григоровича на пост главы Гослесагентства обсуждалась еще в начале 2015 года при предыдущем министре агрполитики Алексее Павленко, советником которого он был. Однако тогда в ходе межкоалиционных торгов эта должность была отдана Александру Ковальчуку – спустя всего полгода он был уволен из-за масштабной вырубки лесов, которая происходила в стране при его попустительстве. С 8 июня 2016 временно исполняющей обязанности главы агентства стала Кристина Юшкевич, юрисконсульт ведомства. В Кабмине не скрывали, что это компромиссная фигура, на период поиска руководителя, который сможет провести реформу лесного хозяйства.

Читайте такжеГослесагентство: Всемирный банк предоставит помощь для реформирования лесного хозяйства Украины

Скорее всего, по словам источника из АП, форсировать назначение нового руководителя правительство заставляет продолжающиеся неконтролируемые рубки, а также очередной раунд переговоров с Евросоюзом относительно отмены моратория на экспорт леса-кругляка.

В управлении Гослесагенства находится около 70% всех территорий лесов в Украине. Остальные площади находятся в веденьи Министерства обороны, Минэкологии (в части национальных парков и заповедников), а также органов местного самоуправления.

Общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, из которых покрытых лесной растительностью – 9,6 млн га. Лесистость территории страны составляет 15,9% при оптимальном уровне 20%.