Алчевский меткомбинат, находящийся на неподконтрольной территории, остановил производство из-за блокады

Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.), который находится на не подконтрольной украинским властям территории и входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», из-за блокады зоны АТО полностью остановил производство продукции, также прекращена генерация электрической энергии, говорится в официальном заявлении корпорации.

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«Мы официально подтверждаем, что начиная с сегодняшнего дня в Алчевске полностью прекращено производство чугуна, стали, проката, металлургического кокса. Прекращена также полностью генерация электрической энергии», - сказано в сообщении.

Кроме этого отмечается, что Днепровский металлургический комбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области, также находится на грани остановки, поскольку он непосредственно зависит от поставок кокса из Алчевска.

В корпорации также выразили обеспокоенность из-за заявлений представителей так называемой «ЛНР» о какой-либо форме принудительной «национализации» промышленных предприятий компании, которые находятся в Алчевске.

Справка УНИАН. Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.