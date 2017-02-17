Блокада оккупированного Донбасса: в Мариуполе из-за нехватки сырья могут остановиться заводы

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня металлургические предприятия города не имеют возможности работать на полную мощность из-за острой нехватки сырья, которое поставляется по маршруту, заблокированному участниками акции против торговли с оккупантами.

"Всего несколько дней отделяет мариупольские промышленные гиганты от остановки производства, что повлечет за собой многомиллионные убытки, массовую безработицу и недоотчисления в городской бюджет", - говорится в сообщении.

Как сообщил секретарь городского совета Степан Махсма, две депутатские фракции обеспокоены критической ситуацией, которая сегодня складывается из-за так называемой торговой блокады с террористами.

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"Безусловно, что вопрос поставки товаров на неподконтрольную территорию должен быть урегулирован, но на законодательном уровне. Чтобы наши жители не ощущали на себе проблемы в энергетической и промышленной сферах", - считают депутаты.

На основании поступившей к городской власти информации к высшим органам центральной власти и президенту Украины будет направлено соответствующее письмо.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, в противном случае бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января 2017 года они заблокировали железнодорожный участок Луганск – Попасная. 2 февраля были заблокированы пути перегона Курдюмовка – Бахмут. Против участников блокады открыто четыре уголовных дела.

15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике.